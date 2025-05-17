سيدة تصرخ داخل محكمة الأسرة لخلع زوجها: "بيسرق أكل ومصروف بنته"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "هالة. م"، 33 عامًا، ربة منزل، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء زواجها، مبررة دعواها بأن زوجها "تجرد من مشاعر الأبوة والرحمة، وسرق طعام ابنته ومصروفها، وتركها جائعة طوال اليوم".

روت "هالة" في دعواها أن زوجها لم يكتفِ بإهمال واجباته كزوج وأب، بل وصل به الأمر إلى سرقة طعام ومصروف ابنتهما الصغيرة، البالغة من العمر 6 سنوات، تاركًا إياها وحيدة في المنزل دون طعام أو رعاية لساعات طويلة.

وأضافت: "ابنتي قالت لي إن والدها أخذ الطعام الذي تركته لها وغادر، ولم يعد إلا في آخر اليوم. وعندما واجهته، ضحك وقال إنه كان جائعًا وإنها يجب أن تتعلم الاعتماد على نفسها".

وخلال جلسة الاستماع، بدت "هالة" منهكة نفسيًا، موضحة أن هذه الحادثة لم تكن الأولى، لكنها كانت "القشة التي قصمت ظهر البعير". أكدت أنها تحملت لسنوات تصرفات زوجها الغريبة وتقصيره المستمر، لكنها لم تتخيل أبدًا أن يصل به الأمر إلى الإضرار بابنتهما.

وتابعت: "كان دائمًا بخيلًا، ينفق بصعوبة، ولا يهتم بابنته، لكنني لم أتوقع أن يسرق طعامها". وأشارت إلى أن ابنتها عادت تبكي من الجوع، تشكو الدوار في ذلك اليوم، ما دفعها لاتخاذ قرار الانفصال. لكنه رفض، ورفع صوته، واكتفى بإهانتها.

أكدت "هالة" أنها لم تعد تشعر بالأمان في حياتها الزوجية، خاصة بعد أن أصبح سلوك زوجها يشكل خطرًا نفسيًا وجسديًا على ابنتهما. فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ورفعت دعوى خلع حملت رقم 832 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة دون الفصل فيها حتى الآن.