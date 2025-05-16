المرور يضبط 42 ألف مخالفة متنوعة في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مختلف الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بجميع مديريات الأمن، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 42,265 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 732 مخالفة سير بدون تراخيص، و70 دراجة نارية مخالفة، و32,101 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما تم رصد 8 مخالفات موقف عشوائي، و548 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إضافة إلى 9 مخالفات لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الوزارة حملاتها اليومية لتحقيق الانضباط والحد من الحوادث.