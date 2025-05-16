الداخلية تضبط 74 سلاحًا ناريًا و292 قضية مخدرات



كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من توجيه ضربات حاسمة لتجار السلاح والمخدرات، وتنفيذ آلاف الأحكام القضائية المتنوعة.

أسفرت الحملات عن ضبط 74 قطعة سلاح ناري بحوزة 66 متهمًا، وتنفيذ 63,044 حكمًا قضائيًا متنوعًا، إلى جانب ضبط 292 قضية مخدرات بأنواع مختلفة، في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة وحماية أمن المواطنين.

كما نجحت الحملات في ضبط 11 هاربًا من أحكام، و15 متهمًا بارتكاب أعمال بلطجة، بالإضافة إلى ضبط 334 دراجة نارية مخالفة و28,541 مخالفة مرورية متنوعة.

وخلال الفحص العشوائي لسائقي المركبات على الطرق السريعة، تم الكشف عن تعاطي المخدرات لـ 10 سائقين من أصل 60 تم فحصهم.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.