وعكة صحية وتغيب عن الحضور.. ماذا حدث بقضية محاكمة نجل محمد رمضان؟

كتب- محمود الشوربجي:

نظرت محكمة الطفل بأكتوبر، منذ قليل، جلسة محاكمة نجل الفنان محمد رمضان في واقعة التعدي على زميله داخل نادي نيو جيزة.

وتغيب الفنان محمد رمضان ونجله عن حضور جلسة المحاكمة

فيما حضرت والدة المجني عليه ضحية نجل محمد رمضان في أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على نجلها

وأفاد الدفاع الطفل المتهم، بأن نجل الفنان تعرض لوعكة صحية مساء أمس لعلمه بجلسة محاكمته اليوم.

وطالب دفاع نجل الفنان محمد رمضان بتأجيل أولى جلسات محاكمته في اتهامه بالتعدي على زميله داخل أحد النوادي، نظرًا لمرض موكله بعد علمه بوجود جلسه لمحاكمته.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به سيدة تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء بالضرب على ابنها، تلميذ الصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة الدولية بالشيخ زايد، أثناء تواجدهما بأحد نادي.

في شهادتها حول تفاصيل الواقعة، أوضحت والدة الطفل أنها بدأت بمشادة كلامية بين ابنها ونجل الفنان محمد رمضان أثناء لعبهم في النادي.

وأشارت إلى أن الخلاف تصاعد ليتحول إلى اعتداء جسدي، الأمر الذي دفعها لتقديم بلاغ رسمي ضد الفنان وابنه، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.