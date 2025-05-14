أحكام رادعة من الجنايات ضد 12 متهم بقتل شخصًا وترويع أسرته في أوسيم

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم الأول في قضية مقتل شخص وترويع أسرته بمنطقة أوسيم، بالسجن المؤبد.

كما قضت بمعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة 8 متهمين آخرين بالسجن 3 سنوات، في التهم المنسوبة إليهم.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا باستخدام العنف أمام المجني عليهم، بغرض ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وبيضاء.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين على قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، حيث خططوا للجريمة بعد خلاف سابق بين الضحية وأحد المتهمين داخل محبسهم، وراقبوا تحركات المجني عليه بعد الإفراج عنه، وترصدوا له في أحد شوارع أوسيم، حيث باغتوه بالضرب ثم أطلقوا عليه النار حتى سقط صريعًا.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين شرعوا في قتل 4 أشخاص آخرين من ذوي المجني عليه، من بينهم سيدة وطفل، بنفس الأسلوب الإجرامي باستخدام الأسلحة البيضاء والنارية.