الداخلية تضبط 172 سلاح ناري و358 قضية مخدرات في 24 ساعة



كتب - علاء عمران:



تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من تكثيف حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية، حيث استهدفت هذه الحملات ضبط كافة أنواع الجرائم، بما في ذلك الأسلحة النارية والمخدرات والبلطجة.

أسفرت الجهود المبذولة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 172 قطعة سلاح ناري بحوزة 139 متهماً، وتنفيذ 85,041 حكم قضائي متنوع، بالإضافة إلى ضبط 358 قضية مخدرات. كما تم ضبط 20 متهماً هارباً و17 متهماً في قضايا بلطجة، فضلاً عن ضبط 327 دراجة نارية مخالفة و25427 مخالفة مرورية متنوعة. وتم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية المكثفة في إطار جهود الوزارة لمواجهة الأعمال الإجرامية وحفاظاً على الأمن العام.