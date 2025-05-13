حكم قضائي ضد صاحب شركة مكافحة حشرات تسبب في إنهاء حياة كلاب ضالة

كتب- عاطف مراد:

أصدرت محكمة ثالث أكتوبر الجزئية، اليوم، حكمًا بالحبس لمدة 6 أشهر بحق صاحب شركة متخصصة في مكافحة الآفات والحشرات، على خلفية تورطه في واقعة إنهاء حياة عدد من كلاب الشارع بمنطقة أكتوبر.

وقضت المحكمة بتغريمه كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، إلى جانب إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قيمته 20 ألف جنيه.

ويأتي الحكم في إطار المحاسبة القانونية على وقائع الإيذاء المتعمد للحيوانات، بعد تداول واسع للواقعة على منصات التواصل الاجتماعي ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.