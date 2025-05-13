الداخلية تحكم قبضتها على المنافذ: ضبط مخدرات وأسلحة و2876 مخالفة مرورية

كتبه: علاء عمران



واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط: قضية تهريب مواد وأقراص مخدرة، وتحرير 2876 مخالفة مرورية متنوعة، و44 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 213 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لتكثيف الحملات الأمنية على جميع المنافذ، لضمان السيطرة الكاملة عليها، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بما يحقق أمن المواطنين وسلامة المجتمع.

يأتي ذلك في في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة منافذ الجمهورية، ومكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.