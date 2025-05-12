تهريب وحيازة مخدرات وتنفيذ أحكام.. جهود قطاع أمن المنافذ في يوم واحد

كتب - علاء عمران:



تواصل أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع أمن المنافذ، جهودها المكثفة في مكافحة كافة صور جرائم التهريب، من خلال فرض السيطرة الأمنية الكاملة على جميع المنافذ الحدودية للدولة.



وأسفرت الحملات الأمنية التي نُفذت خلال 24 ساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، أبرزها: ضبط 4 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط قضيتين تتعلقان بتهريب وحيازة أقراص ومواد دوائية مخدرة، وتحرير 3045 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 40 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 279 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 7 قضايا في مجالي الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع، ويجري استمرار الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الانضباط ومكافحة كافة أشكال الجريمة بالمنافذ.