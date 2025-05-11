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اختل توازنه.. تفاصيل سقوط عامل من شرفة الطابق السابع بالطالبية

11:35 ص الأحد 11 مايو 2025

سقوط عامل

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كتب- صابر المحلاوي:

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقته بالطابق السابع في منطقة الطالبية، وذلك عقب اختلال توازنه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الحادث وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من الطابق السابع بعقار سكني بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص مصرع عامل يبلغ من العمر 30 عامًا نتيجة سقوطه من شرفة شقته.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة التحقيقات للوقوف على تفاصيل الواقعة.

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