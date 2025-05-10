خلاف على تحميل الركاب.. تفاصيل فيديو تحطيم زجاج "ميني باص" بالقاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بإلقاء الحجارة على سيارة "ميني باص" وتحطيم زجاجها الخلفي، في محاولة لإجبار قائدها على التوقف بمنطقة السلام في القاهرة.

وبالفحص، تبين أنه في الخامس من الشهر الجاري ورد بلاغ لقسم شرطة السلام أول بنشوب مشاجرة بين طرفين، الأول يضم سائق السيارة محل الواقعة ومنادي ركاب، يقيمان بمحافظة القليوبية، والثاني سائقين، وذلك بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب من أحد المواقف بدائرة القسم.

وخلال محاولة الطرف الأول مغادرة المكان، قام الطرف الثاني بملاحقته مستقلين دراجة نارية، وألقيا الحجارة على السيارة ما أدى إلى تهشم زجاجها الخلفي، وتمكنت قوات الأمن من ضبط طرفي المشاجرة، والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.