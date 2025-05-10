أول تحرك من الداخلية على فيديو سحل وسرقة شاب بـ"تروسيكل" في الدقهلية



كتب- علاء عمران:

في استجابة سريعة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة اعتداء وسحل مواطن بمحافظة الدقهلية، والتي أثارت حالة من الجدل والاستياء.

كانت مقاطع الفيديو المتداولة قد أظهرت قيام شخصين بالتعدي على أحد المواطنين مستخدمَين عصا خشبية، ثم سحله بواسطة مركبة "تروسيكل" لا تحمل لوحات معدنية، في مشهد عنيف شهد تفاعلًا واسعًا من رواد التواصل.

بالفحص الأمني، تبين أن المجني عليه يعمل سائقًا، ويقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس، وهو مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كما أنه له معلومات جنائية. وكشفت التحريات أنه سبق للمجني عليه تحرير محضر بتاريخ 4 مايو الجاري ضد الشخصين المتورطين، اتهمهما فيه بالسب والضرب، دون أن يذكر واقعة السحل.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، والعصا الخشبية المستخدمة، بالإضافة إلى "التروسيكل" المستخدم في الواقعة. وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما للواقعة، وبررا فعلتهما بقيام المجني عليه بمحاولة التعدي على طالب يبلغ من العمر 16 عامًا.

وبسؤال الطالب، أيد أقوال المتهمين، كما تم ضبط المجني عليه لاستكمال التحقيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع أطراف الواقعة، في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة كافة أشكال العنف والبلطجة، خاصة تلك التي يتم تداولها على الإنترنت.