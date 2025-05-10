أمل تطلب الخلع: "بيرجع من الشغل ينام"

كتبت – فاطمة عادل:

تقدّمت "أمل.ع"، 33 عامًا، بدعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مبرّرة طلبها بقولها: "زوجي ما بيلعبش معايا دومينو، ومش حاسة بأي مشاركة أو بهجة في حياتنا الزوجية.. بيرجع من الشغل ينام".

بدأت "أمل" حديثها لـ"مصراوي" بعبارات صريحة ومؤثرة، مؤكدة أنها لم تشعر بأي تواصل نفسي أو فكري مع زوجها منذ بداية زواجهما، الذي لم يستمر أكثر من عام.

وأوضحت الزوجة: "أنا شخصية مرحة، بحب البساطة واللعب. حتى أبسط الحاجات زي الدومينو أو الكوتشينة ممكن تخلق جو لطيف بين الزوجين، لكن هو دايمًا ساكت، بيتفرّج على التلفزيون أو ماسك الموبايل، ولو طلبت نلعب سوا، يضحك ويقولي: دي لعب عيال".

وأضافت: "حاولت كتير أكسر حاجز الصمت بيننا، بس مفيش فايدة. أنا ما اتجوزتش علشان أعيش مع شخص غريب. الجواز عشرة ومشاركة، مش مجرد بيت وأكل وشرب".

وأشارت إلى أن أكثر ما يؤلمها هو شعورها بالوحدة رغم وجوده في البيت خلال الإجازات، قائلة: "حتى وقت فراغه مش ليا، لا بيهزر ولا بيضحك معايا، وبقيت حاسة إني عايشة مع تمثال".

ورغم أن السبب قد يبدو بسيطًا للبعض، شددت "أمل" على أن الموضوع مش دومينو بس، بل رمزية لفقدان المشاركة والاهتمام داخل العلاقة الزوجية.

واختتمت حديثها: "أنا مش عايزة أكمل مع حد مش شايفني، ولا حاسس بيا. العشرة الحلوة مش بالفلوس، العشرة الحلوة بالدومينو والضحكة والكلمة الطيبة".

وقد لجأت أمل إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ورفعت دعوى خلع ضد زوجها، حملت رقم 168 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.