الداخلية تطارد تجار المخدرات والأسلحة النارية في أسوان ودمياط

كتب - علاء عمران:



نفذ قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان ودمياط، عدة حملات أمنية استهدفت مناطق مختلفة بدوائر أقسام ومراكز الشرطة. وأسفرت هذه الحملات عن ضبط العديد من القضايا الإجرامية وتحقيق نتائج إيجابية، كما تم تنفيذ أحكام قضائية متنوعة.

مديرية أمن أسوان: تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و12 كيلو جرام من مخدر البانجو، بالإضافة إلى كميات من مخدري "الشابو" و"الهيروين"، بحوزة 6 متهمين، من بينهم 4 أشخاص لديهم معلومات جنائية. كما تم ضبط 2 قطعة سلاح ناري "بدون ترخيص"، عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش، مع 5 خزائن آلية وعدد من الطلقات بأنواع مختلفة.

كما أسفرت الحملات عن تنفيذ 794 حكمًا قضائيًا متنوعًا ضد الهاربين.

مديرية أمن دمياط: ضبطت أجهزة الأمن في دمياط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، وتم العثور على أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و10 كيلو جرام من مخدر البانجو، و12 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كميات من الهيروين. وتم ضبط 3 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص" عبارة عن 3 فرد محلي، مع عدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين، جميعهم من أصحاب السوابق الجنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتستمر الحملات الأمنية لملاحقة الجريمة.