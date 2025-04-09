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تحريات حريق جراج عزبة النخل: النيران التهمت 3 سيارات

08:06 م الأربعاء 09 أبريل 2025

حريق سيارة ارشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:

كشفت معاينة وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات اندلاع حريق في 3 سيارات داخل جراج بمنطقة عزبة النخل.

تبين من المعاينة التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أن الحريق اندلع في سيارة بسب ماس كهربائي وامتد إلى سيارتين بجوارها في الجراج بدون إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في سيارة داخل جراج بمنطقة عزبة النخل، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

تم الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، حيث تبين اندلاع الحريق في سيارة متوقفة داخل الجراج.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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