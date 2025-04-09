قتل وسرقة بالطريق العام.. الجنايات تعاقب "لص الشرفا" بالإعدام

كتب ـ رمضان يونس:

أصدرت الدائرة "2" جنايات الصف بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، حكمًا غيابيًا بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا، في واقعة اتهامه بقتل مواطن رميًا بالرصاص، وشرع في قتل آخر بعد سرقة دراجتهما النارية بالطريق العام بالصف بالجيزة.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 15376 لسنة 2024 جنايات الصف، والمقيدة برقم 6430 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن "زياد ع"، في غضون شهر يوليو 2024، بدائرة مركز شرطة الصف محافظة الجيزة، قتل واثنين مجهولين المجني عليه "ناجي م"، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، رميًا بالرصاص، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وذكرت النيابة العامة، أن المتهم شرع واثنين مجهولين في سرقة الدراجة البخارية المملوكة للمجني عليه "أحمد. ع"، عن طريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام ليلًا، بأن قام بإشهار سلاح ناري "بندقية آلية"، وأطلق عيارًا ناريًا صوب المجني عليه "ناجي. م"، ما تسبب في بث الرعب بنفس المجني عليهما.

واستجوبت النيابة العامة أحد المصابين، وأكد أنه حال تواجده رفقة المجني عليه المتوفى ناجي مبارك عياد، وبرفقتهم الدراجة المملوكة له، جالسين بالطريق العام، فوجئ بقيام المتهم وبرفقته اثنين آخرين ملثمين، قاموا بمحاولة سرقة الدراجة، فرفضوا إعطاءهم الدراجة، وكان بحوزتهم سلاح ناري بندقية آلية وطلقة، وقاموا بالانصراف، إلا أن المتهم قام بإطلاق عيار ناري أدى إلى حدوث إصابة المجني عليه، مما ترتب عليه وفاته.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه "ناجي. م"، أن الجرح الموصوف بالظهر كان في الأصل ذو طبيعة نارية، فتحة دخول مقذوف ناري، ما تسبب في أحدث تهتك بالكلية اليسرى، مما أدى إلى استئصالها، وتهتك بالأمعاء أدى إلى استئصال جزء منها، وتُعزى الوفاة للإصابة النارية بمقذوف ناري.