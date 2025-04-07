5 مصابين في انقلاب ميكروباص بطريق الأوتوستراد

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الأوتوستراد جنوب القاهرة مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص بمدخل مدينة 15 مايو متجه من المعادي إلى بني سويف.

وأسفر عن الحادث سقوط 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى 15 مايو للعلاج، وجنبت إدارة المرور السيارة نهر الطريق.