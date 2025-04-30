السرعة لا تتجاوز 40 كم.. تحذيرات مرورية عاجلة بسبب العاصفة الترابية

كتب – أحمد أبو النجا:

أصدر اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، تحذيرًا عاجلًا لقائدي السيارات، بسبب سوء الأحوال الجوية الناتج عن عاصفة ترابية شديدة تضرب القاهرة الكبرى وعددًا من المحافظات.

وأوضح اللواء هشام، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن سرعة الرياح قد تصل إلى 60 كيلومترًا في الساعة، بينما تنخفض الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر، خاصة في مناطق شرق وجنوب القاهرة ومحافظة الجيزة بالكامل.

وأكد أن ذروة العاصفة متوقعة عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، داعيًا إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة على الطرق السريعة والمفتوحة، والالتزام بسرعة لا تتجاوز 40 كم/س.

وشدد على أهمية فحص الحالة الفنية للسيارة قبل التحرك، مع التأكد من سلامة الإطارات، وكفاءة مسّاحات الزجاج، وإغلاق النوافذ جيدًا لتفادي دخول الرمال.

كما دعا إلى ضرورة توافر أدوات السلامة داخل السيارة، مثل طفاية الحريق، والمثلث العاكس، وحقيبة الإسعافات الأولية.

وأشار إلى أن وضع طفاية الحريق في صندوق السيارة الخلفي يُعد خطأ شائعًا قد يعرض السائق لمخالفة مرورية، مؤكدًا ضرورة وضعها في متناول اليد تحسّبًا لأي طارئ، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وإمكانية حدوث شرارات كهربائية مفاجئة.