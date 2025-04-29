كواليس فيديو تهجم أب وابنه على منزل جاره وتحطيم كاميرات المراقبة بالصف

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات تداول مقطعي فيديو تضمنا ادعاء شخصًا بتهجم آخر على منزله وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة به؛ بسبب خلافات سابقة بينهما بالصف.

بتاريخ 18 أبريل الجاري تلقى مأمور مركز شرطة الصف بلاغا من ناشر الفيديو (مصاب بجرح قطعى) وطرف ثان (أحد الأشخاص) بحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة.

تطورت المشادة إلى مشاجرة اعتدى خلالها الطرفان على بعضهم البعض ونتج عن ذلك إصابة الشاكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبذات التاريخ حضر الشاكى لديوان المركز وتضرر من الطرف الثانى وابنه (عامل – مقيم بذات العنوان)؛ لإتلافهما كاميرات المراقبة الخاصة بمنزله.