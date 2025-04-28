قتيل على طريق بشتيل.. قرار من النيابة في جريمة "سائق البراجيل"

كتب ـ رمضان يونس:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، حبس "ع.ز" لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بقتل سائق التوك توك "محمود .ع" بمطواة على طريق بشتيل إمبابة.

وطالبت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول القضية، كما طالبت بتفريغ كاميرات المراقبة محل الجريمة، وأسرعت في طلب تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه لكشف ملابسات الواقعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "زناتي" تهمة قتل المجني عليه "محمود .ع" عمدًا مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح أبيض "مطواة قرن غزال".

وكان قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سائق توك توك أمام مصنع الكبريت على طريق بشتيل بعزبة الخطيب غارقًا في دمائه إثر طعنة في الرقبة.

وتبين من تحريات المباحث أنه أثناء مطاردة الشرطة لأحد المطلوبين، نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه "محمود" والمتهم "زناتي" إثر تصادم الأخير بالمجني عليه، ما تسبب في إحداث تلفيات بالدراجة النارية التي يستأجرها المجني عليه. وسرعان ما تصاعدت الأمور بينهما، ليقوم المتهم بإشهار سلاح أبيض (مطواة) وطعن السائق في رقبتها، مما أدى إلى وفاته على الفور.

تمكن رجال المباحث من ملاحقة الجاني وإلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بحق المجني عليه. وقد أُحيل إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق بحقه.