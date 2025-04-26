حكم عاجل ضد الإعلامي اللبناني نيشان في اتهامه بسب ياسمين عز

كتب - أحمد عادل:

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، بحبس الإعلامي اللبناني نيشان لمدة شهر، مع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف الإعلامية ياسمين عز.

كما قضت المحكمة بإلزام نيشان بدفع 50 ألف جنيه لصالح الإعلامية ياسمين عز، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

تعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر 2024، خلال انعقاد منتدى الإعلام العربي في دبي، حيث تغيبت ياسمين عز عن جلسة كانت مقررة لها.

وخلال الجلسة، علّق نيشان على غيابها بعبارات اعتبرتها ياسمين مسيئة ومهينة لشخصها، مما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى قضائية ضده.

وبعد انتهاء التحقيقات، أحالت نيابة وسط القاهرة الكلية نيشان إلى المحاكمة، لاتهامه بسب وقذف الإعلامية المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.