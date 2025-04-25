الداخلية عن فيديو خطف طفل وبيعه بسوهاج: "تمثيل في تمثيل"

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بأداء مشهد تمثيلى لخطف طفل وتسليمه لآخر بمقابل مالى بزعم قتله على مقبرة أثرية بسوهاج.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد وضبط الثلاثة أشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه "مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام بسوهاج".

وبمواجهتهم اعترفوا باختلاقهم الواقعة كمشهد تمثيلى، ونشر أحدهم مقطع الفيديو على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى بقصد زيادة أعداد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.