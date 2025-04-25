كاميرات المراقبة ترصد لصًّا يسرق مصليًا داخل مسجد بالجيزة



كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة مبلغ مالي من آخر بأسلوب "المغافلة" داخل أحد المساجد في محافظة الجيزة.

وبالفحص، تبيّن أنه في يوم 10 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من مالك محل مقيم بدائرة قسم الأهرام، أفاد خلاله بتعرضه لسرقة مبلغ مالي أثناء تواجده داخل أحد المساجد التابعة لدائرة القسم.

وبعد تقنين الإجراءات، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية مرتكب الواقعة، حيث تبيّن أنه عاطل يُقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، وله معلومات جنائية. وتم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو الوارد في الفيديو المتداول.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.