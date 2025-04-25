إعلان

كاميرات المراقبة ترصد لصًّا يسرق مصليًا داخل مسجد بالجيزة

12:23 م الجمعة 25 أبريل 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة مبلغ مالي من آخر بأسلوب "المغافلة" داخل أحد المساجد في محافظة الجيزة.

وبالفحص، تبيّن أنه في يوم 10 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من مالك محل مقيم بدائرة قسم الأهرام، أفاد خلاله بتعرضه لسرقة مبلغ مالي أثناء تواجده داخل أحد المساجد التابعة لدائرة القسم.

وبعد تقنين الإجراءات، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية مرتكب الواقعة، حيث تبيّن أنه عاطل يُقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، وله معلومات جنائية. وتم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو الوارد في الفيديو المتداول.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية كاميرات المراقبة لص يسرق مصليًا داخل مسجد الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قناة مجانية وتشكيل متوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وصنداونز
السيسي: أرض سيناء من أسس أمننا القومي ولا تقبل المساومة أو التفريط