العثور على جثة شخص بمزلقان شبرا

كتب- محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه صدمه القطار بمزلقان شبرا هارس بمحافظة القليوبية صباح الجمعة.

تلقى مدير شرطة النجدة بإبلاغ الخدمات الأمنية عن جثة شخص أعلى قضبان السكة الحديد بمزلقان شبرا هارس.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن شخصًا تصادف عبوره المزلقان مع مرور قطار فصدمه، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مشرحة قها تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.