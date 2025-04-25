إعلان

العثور على جثة شخص بمزلقان شبرا

11:12 ص الجمعة 25 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شعبان:
لقي شخص مصرعه صدمه القطار بمزلقان شبرا هارس بمحافظة القليوبية صباح الجمعة.

تلقى مدير شرطة النجدة بإبلاغ الخدمات الأمنية عن جثة شخص أعلى قضبان السكة الحديد بمزلقان شبرا هارس.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن شخصًا تصادف عبوره المزلقان مع مرور قطار فصدمه، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مشرحة قها تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جثة شخص مزلقان شبرا محافظة القليوبية قضبان السكة الحديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قناة مجانية وتشكيل متوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وصنداونز