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تجاوزات السرعة وهاتف المحمول.. أبرز مخالفات المرور في 24 ساعة

12:45 م الأربعاء 23 أبريل 2025

مخالفات المرور

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كتب -علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها المرورية بهدف تحقيق الانضباط وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالمرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين في مختلف أنحاء البلاد. وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 42,639 مخالفة مرورية متنوعة.

وكان من أبرز المخالفات التي تم ضبطها: 737 مخالفة سير بدون تراخيص، 11 دراجة نارية مخالفة، 33,140 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 11 مخالفة موقف عشوائي، 397 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و11 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تكثيف حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الأمان على الطرق.

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