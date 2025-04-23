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ضبط 352 قضية مخدرات و158 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

12:43 م الأربعاء 23 أبريل 2025

حملة أمنية

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كتب -علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى جميع مديريات الأمن، حيث تأتي تلك الجهود في إطار مكافحة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون.

وقد أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 352 قضية مخدرات و158 قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى تنفيذ 85391 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك في إطار تعزيز السيطرة الأمنية وضمان سلامة وأمن المواطنين.

حُررت المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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حملة أمنية وزارة الداخلية البلطجة المخدرات
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