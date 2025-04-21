ضبط قائدي سيارتين أدّيا حركات استعراضية خطرة أعلى الطريق الدائري بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائدي سيارتين ملاكي بأداء حركات استعراضية خطرة أثناء سيرهما في موكب زفاف أعلى الطريق الدائري بالقاهرة، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة المختصة من تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين في المقطع، وقائديهما. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بتاريخ 18 من الشهر الجاري، على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارتين وقائديهما، في إطار جهود وزارة الداخلية لردع السلوكيات المتهورة على الطرق العامة وضمان سلامة المواطنين.