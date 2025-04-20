القبض على المتهم بسرقة أموال من داخل محل شهير بالعجوزة

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على المتهم بسرقة مبلغ مالي من داخل أحد المحال الشهيرة في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بسرقة المبلغ المالي من داخل حقيبة كانت بحوزة شخص داخل محل لتجارة الدراجات الكهربائية.

بعد الفحص، تبين أن الحادث لم يتم الإبلاغ عنه في البداية، إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من تحديد القائم على نشر الفيديو. وبسؤاله، أفاد أنه كان موجودًا في المحل عند قيام المتهم بسرقة المبلغ المالي باستخدام أسلوب المغافلة.

تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على جزء من المبلغ المسروق. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وأوضح أنه أنفق الجزء الأكبر من المبلغ على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.