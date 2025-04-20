إعلان

القبض على المتهم بسرقة أموال من داخل محل شهير بالعجوزة

01:19 م الأحد 20 أبريل 2025

ضبط تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على المتهم بسرقة مبلغ مالي من داخل أحد المحال الشهيرة في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بسرقة المبلغ المالي من داخل حقيبة كانت بحوزة شخص داخل محل لتجارة الدراجات الكهربائية.
بعد الفحص، تبين أن الحادث لم يتم الإبلاغ عنه في البداية، إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من تحديد القائم على نشر الفيديو. وبسؤاله، أفاد أنه كان موجودًا في المحل عند قيام المتهم بسرقة المبلغ المالي باستخدام أسلوب المغافلة.
تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على جزء من المبلغ المسروق. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وأوضح أنه أنفق الجزء الأكبر من المبلغ على متطلباته الشخصية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القبض على المتهم سرقة أموال من داخل محل العجوزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول بنك يخفض العائد على حساباته بعد قرار المركزي خفض الفائدة
قبل وقف العمل بها.. بنكا الأهلي ومصر يتيحان شراء الشهادة الـ27% عبر الإنترنت البنكي بالإجازة
صيِّفوا بالنهار فقط.. موعد انتهاء موجة الحرارة وعودة البرودة مجددًا