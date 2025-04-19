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السجن 3 سنوات لمتهم بالإرهاب في البدرشين

01:52 م السبت 19 أبريل 2025

تعبيرية عن محاكمه

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كتب- صابر المحلاوي:
قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، بالسجن 3 سنوات ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، وإدراج الكيان التابع له على قوائم الإرهاب والارهابيين، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في البدرشين.

كشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

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الإرهاب البدرشين جماعة إرهابية
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