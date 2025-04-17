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6 مصابين في حادث أعلى كوبري 15 مايو.. وجثة و3 مصابين بصحراوي أطفيح

10:37 م الخميس 17 أبريل 2025

انقلاب سيارة ملاكي- أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى كوبري 15 مايو مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الكوبري.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة أعلى كوبري 15 مايو اتجاه رمسيس مما أسفر عن سقوط 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى العجوزة للعلاج.

في سياق متصل، لقي شخص مصرعه وأصيب 3 أخرون في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة الكريمات اتجاه بني سويف ونقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي.

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حادث كوبري 15 مايو الجيزة رمسيس مستشفى العجوزة المرور
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