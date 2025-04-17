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المرور يضبط 49 ألف مخالفة في 24 ساعة لتحقيق الانضباط

11:44 ص الخميس 17 أبريل 2025

حملة أمنية - أرشيفية

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كتب - عاطف مراد:


واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على الطرق والمحاور، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الانضباط المروري وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 49,716 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تجاوز السرعة، والسير عكس الاتجاه، ومخالفات رخص القيادة والتسيير، وغيرها من المخالفات الجسيمة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية بالتصدي للمخالفات وتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم.

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وزارة الداخلية المخالفات الإدارة العامة للمرور
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