إصابة 10 أشخاص في حادث ميكروباص أمام "هايبر وان" بالشيخ زايد
07:27 م الثلاثاء 15 أبريل 2025
كتب - محمد شعبان:
أصيب 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص أمام "هايبر وان" بالشيخ زايد، اليوم الثلاثاء.
تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى محور 26 يوليو.
انتقلت الخمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو أمام "هايبر وان" مما أسفر عن 10 مصابين.
المصابون نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:حادث تصادم سيارتين أمام سجن القطا ونقل 5 مصابين للمستسفى