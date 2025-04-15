الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراضي بسلاح أبيض في الإسماعيلية

كتب- علاء عمران:

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل في الشارع المصري، بعدما ظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بحركات استعراضية باستخدام سلاح أبيض، وسط مخاوف من أن تكون الواقعة مرتبطة بمحاولة ترويع أو إيذاء.

لم تمر ساعات على انتشار الفيديو حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من فحص الواقعة وكشف ملابساتها، حيث تبين أن الشخص الظاهر في المقطع يعمل "شيفًا" ويقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية. وبجهود مكثفة، تم تحديد هويته وضبطه.

بمواجهة المتهم، أقر بأنه قام بالحركات الاستعراضية خلال مشاركته في افتتاح أحد المحال التجارية القريبة من منزله، مؤكدًا أن هدفه كان لفت الأنظار وإضفاء أجواء احتفالية، دون نية للإيذاء أو التخويف. وقد أرشد رجال الأمن إلى الأداة المستخدمة في الواقعة، والتي تم التحفظ عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري عرض المتهم على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيق.