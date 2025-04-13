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الشاب المعتدى عليه في فيديو "خناقة بنت المستشار": عملت تريند على حسابنا

10:35 م الأحد 13 أبريل 2025
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    الشاب المعتدى عليه في فيديو خناقة بنت المستشار 5
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    الشاب المعتدى عليه في فيديو خناقة بنت المستشار
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    الشاب المعتدى عليه في فيديو خناقة بنت المستشار 4
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كتب- أحمد عادل:

كشف الشاب المعتدى عليه من قبل سيدة داخل فرن في منطقة أكتوبر، في الفيديو المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والمعروف بـ"خناقة بنت المستشار"، عن تفاصيل الواقعة.

وقال "خليل" الشاب المعتدي عليه، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه أثناء عمله بأحد أفران المخبوزات في منطقة أكتوبر، دخلت سيدة لشراء "كحك".

وتابع أنه أثناء دفعها لقيمة المشتريات، فوجئ بأنها تقوم بتصويره، وادّعت أنه قام بملامسة يدها، ثم أقدمت على صفعه على وجهه.

وأضاف: "محدش جه جنبها، كنت في شغلي، وفجأة لقيتها بتصور وبتقول إني لمستها، وهي أصلاً كانت بتصور فيديو تيك توك على حسابنا علشان التريند".

وكان فيديو متداول -عُرف بـ"خناقة بنت المستشار"- أظهر المشكو في حقها تحتد على العمال وتهددهم "انتم مش عارفين أنا بنت مين وشغالة فين؟" وبررت تصرفها "إزاي تدخلوا عليا الخيمة".

العاملون في المطعم قدموا للأجهزة الأمنية والنيابة العامة مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة تثبت عدم ارتكابهم أخطاء تستدعي تصرف السيدة معهم وتمسكوا بموقفهم "مش هنسيب حقنا".

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خناقة بنت المستشار سيدة داخل فرن أكتوبر الأجهزة الأمنية
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