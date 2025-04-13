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الداخلية تكتشف حيلة تاجري مخدرات لغسل 90 مليون جنيه

07:13 م الأحد 13 أبريل 2025

غسيل-الأموال

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القاهرة - مصراوي:

اتخذت قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية.

التحريات بينت أن المتهمين غسلا الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

قدرت أعمال الغسل بـ 90 مليون جنيه واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية.

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