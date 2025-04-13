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مصرع سيدة صدمها قطار البدرشين

07:09 م الأحد 13 أبريل 2025

قطار - جثة

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كتب - محمد شعبان:

لقيت سيدة مصرعها في حادث قطار بمركز البدرشين جنوب الجيزة، الأحد.

تلقى مأمور مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة بمزلقان السكة الحديد.

تبين بالفحص أن قطارًا دهس سيدة تدعى شيماء ناصر 38 عاما في أثناء عبورها من مكان غير مخصص للعبور، ما أسفر عن مصرعها في الحال ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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