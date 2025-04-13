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قرار قضائي جديد بشأن 57 متهمًا في قضية اللجان النوعية للإخوان والتحريض ضد الدولة

03:59 م الأحد 13 أبريل 2025

المستشار وجدي محمد عبد المنعم

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كتب – صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهمًا في قضية إعادة هيكلة اللجان النوعية لجماعة الإخوان، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، إلى جلسة 24 مايو المقبل، وذلك لحضور المتهمين من محبسهم.

وتوجّه النيابة العامة للمتهمين في القضية عدة اتهامات، أبرزها: الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بهدف تكدير السلم العام، وتحقيق أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي تسعى لزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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