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ضبط قائد دراجة نارية في الدقهلية بعد تداول فيديو يوثق قيادته برعونة

02:20 م الأحد 13 أبريل 2025

ضبط قائد دراجة نارية في الدقهلية

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كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد دراجة نارية يسير برعونة ويؤدي حركات استعراضية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر في نطاق محافظة الدقهلية.
بعد الفحص، تم تحديد الدراجة النارية وضبط قائدها، وهو استورجي يقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على سبيل اللهو والمزاح.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق الدراجة النارية وقائدها.

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الأجهزة الأمنية محافظة الدقهلية ضبط قائد دراجة نارية
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