قوافل المحافظات.. استخراج 6441 بطاقة رقم قومي و25 ألف "مصدر مميكن"

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إيفاد قوافل مجهّزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين، من بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة، وذلك في عدد من المحافظات وهي: (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية).

وقد أسفرت هذه القوافل عن استخراج 6441 بطاقة رقم قومي، و25541 مصدراً مميكنًا.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من المواطنين على خدمات تلك القوافل، تقرر استمرار عملها في المحافظات المشار إليها، اعتبارًا من يوم 12 أبريل 2025.

كما واصل القطاع، على مدار أيام الأسبوع، تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية مختلف الخدمات الفورية بأماكن تواجد المواطنين، من خلال الأرقام المختصرة: (15340) لتقديم الخدمات الجماهيرية العامة، و(15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وقد تم تلبية الطلبات وتوصيلها في نفس اليوم، مما أسفر عن استخراج وتوصيل 1347 بطاقة رقم قومي، و130 مصدراً مميكنًا

وفي الإطار الإنساني، واصل القطاع الاستجابة لالتماسات المواطنين من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، حيث تم إيفاد مأموريات منزلية لعدد (74) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كذلك، واصل القطاع إرسال مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة، حيث تم استخراج وتسليم البطاقات لعدد (153) مواطنًا ومواطنة.

وبالإضافة إلى ذلك، استمر استقبال كبار السن وذوي الهمم من فئة "قادرون باختلاف" بالمركز النموذجي، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد (397) مواطنًا ومواطنة.

وقد لاقت هذه الإجراءات قبولًا واستحسانًا من المواطنين، لما لها من أثر إيجابي في تسهيل حصولهم على الخدمات، وتوفير الوقت والجهد، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم خدمات جماهيرية متميزة.