الداخلية تسرّع إجراءات الحالات الإنسانية بأقسام الجوازات

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان. يتم ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على جميع الأقسام التابعة للإدارة في مختلف المحافظات، لتقديم كل التيسيرات اللازمة لهم.

وقد استقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددًا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بسهولة ويسر.

وتؤكد وزارة الداخلية التزامها بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بجميع المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.