تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية خلية ببولاق الدكرور لـ12 مايو

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة محاكمة المتهم محمد عاطف إبراهيم؛ لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية ببولاق الدكرور، لجلسة 12 مايو؛ للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

اتهمت النيابة العامة المتهم محمد عاطف إبراهيم عبد الحميد ـ محبوس ـ السن، 26 عام - طالب - بأنه في تاريخ سابق على 2023/12/17 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور انضم إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن انضم لجماعة الإخوان وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.