بحوزته 4 بنادق آلية.. ضبط عنصر إجرامي يدير ورشة سلاح في سوهاج

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي في محافظة سوهاج، له معلومات جنائية سابقة، كان يدير ورشة لتصنيع وبيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة باستخدام منزله كمكان لورشته.

وفقًا للتحقيقات، تم ضبط 16 قطعة سلاح ناري بحوزة المتهم، والتي شملت رشاشًا، وأربع بنادق آلية، وخمسة طبنجات، وستة أفراد محليين، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في تصنيع الأسلحة. وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بهدف تصنيع الأسلحة النارية وبيعها بشكل غير قانوني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة.