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المرور تضبط 36 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

02:58 م السبت 08 مارس 2025

مخالفة مرورية - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:
الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
أسفرت جهود أجهزة الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط 36501 مخالفة مرورية متنوعة من بينها (624 مخالفة السير بدون تراخيص، و44 دراجة نارية مخالفة، و 28026 مخالفة تجاوز السرعة المقررة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية أجهزة الأمن
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