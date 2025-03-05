الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية بين الباعة في سوق العبور

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية وسقوط مصابين بسوق العبور الكائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة بنشوب مشاجرة بسوق العبور بين كلٍ من طرف أول ("شقيقان" عاملان بأحد المحلات)، طرف ثان (عاملان بمحل آخر، مصابان بجروح متفرقة) لوجود خلافات حول عملية البيع والشراء بينهما قاموا على إثرها بالتعدي بالضرب على بعضهم البعض باستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم (فرد خرطوش – سلاح أبيض) و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.