وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن يزور أكاديمية الشرطة

كتب- علاء عمران:

استقبلت أكاديمية الشرطة وكيل السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأكاديمية والمنظمة الدولية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.

وكان في استقبال وكيل السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية.

نقل رئيس أكاديمية الشرطة تحيات وزير الداخلية، مؤكداً على حرصه في تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة، ومواصلة إيفاد كوادر من الضباط وعناصر الشرطة النسائية لتأهيلهم في المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام، بما يسهم في تعزيز جهود المنظمة الدولية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأعرب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة عن شكره وتقديره لمصر، مشيداً بمساهمات كوادر الشرطة المصرية في بعثات حفظ السلام الدولية.

وفي ختام الزيارة، تم تبادل الهدايا التذكارية، والتقاط صور تذكارية لأعضاء الوفد الزائر مع قيادات وضباط أكاديمية الشرطة.