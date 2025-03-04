"مصممة على البراءة".. أول تعليق من والد البلوجر هدير عبد الرازق بعد تأييد حبسها سنة



كتب - أحمد عادل:

أكد والد البلوجر هدير عبد الرازق، عقب صدور حكم محكمة مستأنف الاقتصادية بتأييد حبسها لمدة عام، بتهمة نشر صور خادشة للحياء، أن نجلته مصممة على إثبات براءتها، مشيرًا إلى أنها ستطعن على الحكم الصادر ضدها.

وأضاف والد هدير أن ابنته لديها ثقة كاملة في الحصول على البراءة من خلال مراحل التقاضي المقبلة.

من جانبه، قال دفاع البلوجر هدير عبد الرازق، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الحكم الصادر برفض الاستئناف وتأييد الحبس صدر غيابيًا، وبالتالي فهو ليس نهائيًا، مؤكدًا أنه سيتقدم بمعارضة استئنافية لإعادة نظر القضية.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قد قضت، اليوم الثلاثاء، بتأييد حبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة عام، على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا أوليًا بحبس هدير عبد الرازق سنة، مع إلزامها بسداد كفالة قدرها 5000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وارتكاب أفعال تنافي قيم الأسرة المصرية، والترويج للفسق والفجور.