"بتعايرني بفشلي".. الإعدام شنقًا لنقاش قتل زوجته بالجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

أودعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها بمعاقبة نقاش بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات عائلية.

وجاء في الحيثيات أن المتهم قتل زوجته المجني عليها "ص.ر" عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيّت النية وعقد العزم على إزهاق روحها إثر خلافات أسرية بينهما، وأعد لذلك سلاحًا أبيض (سكينًا)، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ناحرًا عنقها محدثًا بها إصابات قاتلة.

واستندت المحكمة إلى اعترافات المتهم، الذي قال: إن زوجته كانت مواظبة على الصلاة وحفظت كتاب الله، لكنها كانت دائمة معايرته بفشله، بسبب عدم عمله وعجزه عن الإنفاق على المنزل، فقرر التخلص منها وقتلها أثناء نومها.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه ظل مستلقيًا بجوارها في غرفة نوم الأطفال، يفكر في الجريمة من الساعة التاسعة والنصف ولمدة ربع ساعة، حتى استقرت الفكرة في ذهنه.

وبعد أن تأكد من نوم المجني عليها، تسلل إلى المطبخ، واختار السكين الأكثر حدة من بين عدة سكاكين غير حادة، ثم عاد إليها وطعنها في عنقها. استيقظت الزوجة وصرخت ممسكة به، فوجه إليها عدة طعنات في يديها حتى أفلتته.

ثم توجه إلى مفتاح الإضاءة وأضاء الغرفة، ففوجئ بالمجني عليها واقفة تتأرجح بين السقوط والثبات، فأسرع إليها وأسقطها أرضًا، ووجّه إليها طعنات جديدة في رقبتها حتى تأكد من وفاتها.

بعدها، ذهب إلى المطبخ وغسل السكين، ثم اغتسل، وعاد إليها للتأكد من وفاتها، ثم غادر إلى الحقل المملوك لزوج شقيقته، وترك باب الشقة مفتوحًا، قبل أن يتصل بوالده ويخبره بما حدث. وبعدها حضرت الشرطة وألقت القبض عليه.