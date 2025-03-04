أمن المنافذ يضبط 44 قضية تهريب و43 قضية أمن عام خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، بهدف إحكام السيطرة الأمنية وضبط المخالفات في مختلف المجالات، مما أسفر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة.

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ من ضبط 44 قضية متنوعة، تضمنت قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وتنفيذ 136 حكمًا قضائيًا، إضافة إلى ضبط 2845 مخالفة مرورية و43 قضية في مجال الأمن العام.

كما أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي عن ضبط 1907 قضايا سرقة تيار كهربائي، فضلًا عن 1385 قضية متنوعة من خلال حملات شرطة النقل والمواصلات، التي استهدفت مواجهة المخالفات داخل محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وفي إطار الجهود المرورية، ضبطت الإدارة العامة للمرور 35859 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 772 مخالفة سير بدون تراخيص، و26345 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و17 دراجة نارية مخالفة، و478 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و10 مخالفات متعلقة بشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة الأمن حملاتها لضبط المخالفات وتحقيق السيطرة الأمنية في مختلف القطاعات.