ضبط 229 قضية مخدرات وتنفيذ 64 ألف حكم قضائي في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن لضبط العناصر الإجرامية وحائزي الأسلحة غير المرخصة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 229 قضية مخدرات، و51 قطعة سلاح ناري، إلى جانب تنفيذ 64,490 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما شنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديريات أمن أسوان ودمياط، حملات موسعة استهدفت عددًا من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، ما أسفر عن ضبط 3 قضايا لجلب المواد المخدرة، تم خلالها ضبط 7 كيلوغرامات من مخدر الحشيش، و2 كيلوغرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الشابو بحوزة 3 متهمين، لأحدهم معلومات جنائية.

وفي سياق متصل، ضبطت الأجهزة الأمنية 14 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، شملت 14 فردًا محلي الصنع وعددًا من الطلقات مختلفة الأعيرة، بالإضافة إلى ضبط 4 قضايا أخرى لجلب المواد المخدرة، عُثر خلالها على أكثر من 7 كيلوغرامات من الحشيش، و17 كيلوغرامًا من البانجو، و8 كيلوغرامات من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدري الهيروين والشابو.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة، بينها بندقية خرطوش و2 فرد محلي وعدد من الطلقات، بحوزة 6 متهمين، لـ4 منهم معلومات جنائية.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.