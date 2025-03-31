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3 مصابين بحادث سيارة بقليوب وحريقان في الجيزة والدرب الأحمر

11:12 م الإثنين 31 مارس 2025

أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص على الأقل في حادث سيارة ملاكي بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمزلقان ميت حلفا.

تبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف اتجاه قليوب مما أسفر عن سقوط 3 مصابين نقلوا إلى مستشفى قليوب للعلاج.

في سياق آخر اندلع حريق في شقة بالطابق السابع لبرك مكون من 13 طابقًا بشارع الثلاثيني المتفرع من كفر طهرمس بالجيزة.

كما شبَّ حريق في شقة سكنية بالطابق الثاني لعقار مكون من 4 أدوار بشارع قولا عابدين بقسم الدرب الأحمر دون إصابات.

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حادث سير مستشفى قليوب حريق شقة أمن الجيزة
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